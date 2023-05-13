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Президент Словакии подаст в суд на бывшего премьера: что стало причиной

Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eursctiv.

Отмечается, что Фицо неоднократно называл Чапутову "американским агентом", поэтому президентке и ее семье начали угрожать убийством.

Полиция расследует четыре уголовных производства по фактам опасных угроз в адрес президента. Однако бывший премьер отказался извиниться за свои комментарии.

"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", - отметила Чапутова.

Президент не сообщила, какой конкретно судебный иск она намерена подать против Фицо.

Ранее Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD, которая лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, выступил против военной помощи Украине. Он также обещал блокировать санкции ЕС против России.

Напомним, премьер Словакии Эдуард Хегер за несколько месяцев до выборов подал в отставку.

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