Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра: що стало причиною

Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом", через це президентці та її родині почали погрожувати вбивством.

Поліція розслідує чотири кримінальні провадження за фактами небезпечних погроз на адресу президента. Однак колишній прем'єр відмовився вибачитися за свої коментарі.

"Зробити когось мішенню за допомогою ненависної брехні вже коштувало життя людям у Словаччині", - зазначила Чапутова.

Президент не повідомила, який конкретно судовий позов вона має намір подати проти Фіцо.