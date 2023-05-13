UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра: що стало причиною

Фото: президентка Словаччини Зузана Чапутова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eursctiv.

Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом", через це президентці та її родині почали погрожувати вбивством.

Поліція розслідує чотири кримінальні провадження за фактами небезпечних погроз на адресу президента. Однак колишній прем'єр відмовився вибачитися за свої коментарі.

"Зробити когось мішенню за допомогою ненависної брехні вже коштувало життя людям у Словаччині", - зазначила Чапутова.

Президент не повідомила, який конкретно судовий позов вона має намір подати проти Фіцо.

Раніше, Роберт Фіцо, який є лідером партії Smer-SD та наразі лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Словаччині, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Едуард Хегер за кілька місяців до виборів подав у відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд