ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За несколько месяцев до выборов. Премьер Словакии подал в отставку

Новина українською →
Словакия, Воскресенье 07 мая 2023 16:14
За несколько месяцев до выборов. Премьер Словакии подал в отставку Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (flickr.com neadhmokratia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я решил просить президента лишить меня полномочий и оставить президенту пространство для того, чтобы попытаться с правительством технократов в стабильности и мире привести Словакию к демократическим парламентским выборам", - сказал Хегер.

Во второй половине дня он должен встретиться с президентом Зузаной Чапутовой, которая имеет полномочия назначить нового временного премьер-министра.

Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда из нее вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS), которая впоследствии обвинила правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы помочь людям с расходами на энергоносители, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе.

На этой неделе в Словакии подали в отставку уже два министра - сельского хозяйства и иностранных дел.

Напомним, Словакия намерена провести досрочные выборы в сентябре.

Мы также сообщали, что на днях бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году может вернуться к власти, выступил против военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой