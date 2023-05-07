За несколько месяцев до выборов. Премьер Словакии подал в отставку
Сегодня, 7 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я решил просить президента лишить меня полномочий и оставить президенту пространство для того, чтобы попытаться с правительством технократов в стабильности и мире привести Словакию к демократическим парламентским выборам", - сказал Хегер.
Во второй половине дня он должен встретиться с президентом Зузаной Чапутовой, которая имеет полномочия назначить нового временного премьер-министра.
Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда из нее вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS), которая впоследствии обвинила правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы помочь людям с расходами на энергоносители, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе.
На этой неделе в Словакии подали в отставку уже два министра - сельского хозяйства и иностранных дел.
Напомним, Словакия намерена провести досрочные выборы в сентябре.
Мы также сообщали, что на днях бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году может вернуться к власти, выступил против военной помощи Украине.
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