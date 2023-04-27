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Пророссийские настроения. Кандидат в премьеры Словакии выступил против помощи Украине

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Братислава, Четверг 27 апреля 2023 08:50
Пророссийские настроения. Кандидат в премьеры Словакии выступил против помощи Украине Фото: кандидат в премьеры Словакии Роберт Фицо (facebook.com/robertficosk)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году может вернуться к власти, выступил против военной помощи Украине. Он также обещал блокировать санкции ЕС против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Партия Роберта Фицо Smer сейчас лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, которые состоятся 30 сентября. Потенциальному возвращению Фицо помог национальный раскол из-за вторжения России в Украину.

На этой неделе экс-премьер встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы изложить цели своей внешней политики. Он заявил дипломатам, что в случае возвращения к власти заблокирует заявку Украины на членство в НАТО. По его мнению, это "наибольшая чушь", которая сделает конфликт глобальным.

Фицо также выступил против предоставления Украине военной помощи и пообещал заблокировать перевозку оружия через Словакию. Бывший премьер заверил, что не поддержит санкции ЕС против России.

"Нельзя ругать нацию за определенное мнение... Я не за Путина, я за мир. Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией", - сказал он, отвергая идею о том, что его могут изолировать в ЕС вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Однако, по данным Bloomberg, пока неизвестно, сможет ли Фицо сформировать коалицию.

Стоит отметить, что Роберт Фицо занимал пост премьер-министра Венгрии с 2006 по 2010, а также с 2012 по 2018. Он ушел в отставку из-за массовых протестов в стране и убийства журналиста-расследователя.

Напомним, Словакия передала Украине 13 самолетов-истребителей МиГ-29.

Также известно, что Словакия передавала украинской армии боеприпасы, машины пехоты и ЗРК С-300.

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