Президент Словакии подаст в суд на бывшего премьера: что стало причиной

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eursctiv .

Отмечается, что Фицо неоднократно называл Чапутову "американским агентом", поэтому президентке и ее семье начали угрожать убийством.

Полиция расследует четыре уголовных производства по фактам опасных угроз в адрес президента. Однако бывший премьер отказался извиниться за свои комментарии.

"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", - отметила Чапутова.

Президент не сообщила, какой конкретно судебный иск она намерена подать против Фицо.