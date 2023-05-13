Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра: що стало причиною

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eursctiv .

Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом", через це президентці та її родині почали погрожувати вбивством.

Поліція розслідує чотири кримінальні провадження за фактами небезпечних погроз на адресу президента. Однак колишній прем'єр відмовився вибачитися за свої коментарі.

"Зробити когось мішенню за допомогою ненависної брехні вже коштувало життя людям у Словаччині", - зазначила Чапутова.

Президент не повідомила, який конкретно судовий позов вона має намір подати проти Фіцо.