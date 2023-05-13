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Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра: що стало причиною

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Словаччина, Субота 13 травня 2023 04:22
Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра: що стало причиною Фото: президентка Словаччини Зузана Чапутова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eursctiv.

Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом", через це президентці та її родині почали погрожувати вбивством.

Поліція розслідує чотири кримінальні провадження за фактами небезпечних погроз на адресу президента. Однак колишній прем'єр відмовився вибачитися за свої коментарі.

"Зробити когось мішенню за допомогою ненависної брехні вже коштувало життя людям у Словаччині", - зазначила Чапутова.

Президент не повідомила, який конкретно судовий позов вона має намір подати проти Фіцо.

Раніше, Роберт Фіцо, який є лідером партії Smer-SD та наразі лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Словаччині, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Едуард Хегер за кілька місяців до виборів подав у відставку.

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