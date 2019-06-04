У президента Польщі назвали теми зустрічі Дуди з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дуда хоче дізнатися про політичні плани нового лідера України

Перша зустріч президентів України Володимира Зеленського і Польщі Анджея Дуди відбудеться сьогодні в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Відзначається, що обидва політика мають заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Потім вони зустрінуться у польському представництві при Європейському Союзі в Брюсселі.

Голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський сказав, що у Брюсселі політики мають говорити про співробітництво обох країн та про те, що все більше число громадян України живуть та працюють у Польщі.

Щерський наголосив, що Дуда передусім хоче дізнатися про політичні плани нового лідера України. "Відомо, що до часу дострокових парламентських виборів ситуація буде розвиватися. Насправді зріла політична програма буде сформульована після цих вибрів і після вивчення їхнього результату та можливості створення нового уряду в Україні", - зазначив він.

Голова кабінету повідомив, що президент Дуда представить Зеленському "нашу оцінку польсько-українських взаємин, що мають нині два виміри". "Вимір, що дуже нас зближує, тобто геополітичні інтереси, що об’єднують Польщу та Україну, а також суспільне питання, тобто факт, що нині, як ніколи раніше, ми маємо дуже велику присутність українців у Польщі", - сказав міністр.

Водночас, як додав він, є проблеми, пов’язані з історичною політикою. "Президент перекаже також свої сподівання з цього питання. Він повторить те, чого ми очікуємо. Добрим початком буде скасування заборони ексгумацій, бо це те, що треба було вже давно зробити", - вважає Щерський.

Польський президент має намір теж запросити Володира Зеленського до Польщі та передати йому запрошення на вересневі меморіальні заходи до 80-х роковин початку ІІ Світової війни.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 4 червня у Брюсселі проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, прес-секретар президента Юлія Мендель повідомила про те, що президент України Володимир Зеленський під час його першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.