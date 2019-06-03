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Зеленський 4 червня зустрінеться з президентом Польщі

Новини » Політика    03.06.2019 - 15:25
Зеленський 4 червня зустрінеться з президентом Польщі
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зустріч Анджєя Дуди із Зеленським відбудеться в осідку Постійного представника Польщі при Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський завтра у Брюсселі проведе зустріч з президентом Польщі Анджєєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо". 

Як повідомим голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, це буде перша зустріч глав держав у новій персональній конфігурації. Також він заявив, що зустріч Дуди із Зеленським відбудеться в осідку Постійного представника Республіки Польща при Європейському Союзі, що, як ствердив, є символічним.

"Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України", - заявив Щерський.

Нагадаємо, директор з питань країн Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг заявив, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Брюсселю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 травня радники президента Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка в Брюсселі провели зустріч послами Євросоюзу. Вони провели бесіду з послами ЄС на Комітеті з питань політики і безпеки.

Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України Володимира Зеленського і заявив про готовність ЄК до співпраці. 

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Новини України Володимир ЗеленськийБрюссельАнджей Дуда
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