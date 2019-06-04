У президента Польши назвали темы встречи Дуды с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дуда хочет узнать о политических планах нового лидера Украины

Первая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды состоится сегодня в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что оба политика имеют запланированы встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Потом они встретятся в польском представительстве при Европейском Союзе в Брюсселе.

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сказал, что в Брюсселе политики будут говорить о сотрудничестве двух стран и о том, что все большее число граждан Украины живут и работают в Польше.

Щерский подчеркнул, что Дуда в первую очередь хочет узнать о политических планах нового лидера Украины. "Известно, что до досрочных парламентских выборов ситуация будет развиваться. На самом деле зрелая политическая программа будет сформулирована после этих выборов и после изучения их результата и возможности создания нового правительства в Украине", - отметил он.

Глава кабинета сообщил, что президент Дуда представит Зеленскому "нашу оценку польско-украинских взаимоотношений, которые имеют сейчас два измерения". "Измерение, которое очень нас сближает, это геополитические интересы, которые объединяют Польшу и Украину, а также общественный вопрос, то есть факт, что сейчас, как никогда ранее, мы имеем очень большое присутствие украинцев в Польше", - сказал министр.

В то же время, как добавил он, есть проблемы, связанные с исторической политикой. "Президент также перечислит свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем. Хорошим началом будет отмена запрета эксгумаций, потому что это то, что надо было уже давно сделать", - считает Щерский.

Польский президент намерен также пригласить Володира Зеленского в Польшу и передать ему приглашение на сентябрьские мемориальные мероприятия к 80-й годовщине начала II Мировой войны.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время его первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.