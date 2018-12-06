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У президента не виключили голосування за закон про вибори ОТГ у четвер

Новини » Політика    06.12.2018 - 15:43
У президента не виключили голосування за закон про вибори ОТГ у четвер
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голосування відбудеться у випадку, якщо проект винесуть у порядок денний

Парламент може розглянути президентський законопроект про вибори місцевих громад у регіонах, де діє воєнний стан, якщо законопроект буде включений до порядку денного. Про це журналістам повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник президента у Раді зазначила, що голосування відбудеться у випадку, якщо проект винесуть у порядок денний.

"Якщо законопроект буде поставлений у порядок денний, обов’язково будемо голосувати. Наша фракція буде голосувати. Є такі плани, але подивимось, як буде стояти в порядку денному", - повідомила Луценко.

Як писало РБК-Україна раніше, посилаючись на своє джерело, президентський законопроект про проведення місцевих виборів у 10 регіонах, де введено воєнний стан, не ставитимуть на голосування у парламенті.

Відзначимо, сьогодні текст законопроекту про проведення виборів в ОТГ з'явився на сайті парламенту.

Раніше Ірина Луценко заявила, що парламент може розглянути законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) у четвер, 6 грудня.

Додамо, президент Петро Порошенко заявив, що для проведення спокійних виборів в ОТГ є усі передумови. Однак спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що ці вибори не вдасться провести вчасно.

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Новини України военное положениеІрина ЛуценкоОТГМісцеві вибори
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