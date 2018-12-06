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У президента не исключили голосование за закон о выборах ОТО в четверг

Новости » Политика    06.12.2018 - 15:43
У президента не исключили голосование за закон о выборах ОТО в четверг
Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Голосование состоится в случае, если проект вынесут в повестку дня

Парламент может рассмотреть президентский законопроект о выборах местных общин в регионах, где действует военное положение, если законопроект будет включен в повестку дня. Об этом журналистам сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель президента в Раде отметила, что голосование состоится в случае, если проект вынесут в повестку дня.

"Если законопроект будет поставлен в повестку дня, обязательно будем голосовать. Наша фракция будет голосовать. Есть такие планы, но посмотрим, как будет стоять в повестке дня", - сообщила Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, ссылаясь на свой источник, президентский законопроект о проведении местных выборов в 10 регионах, где введено военное положение, не будут ставить на голосование в парламенте.

Отметим, сегодня текст законопроекта о проведении выборов в ОТО появился на сайте парламента.

Ранее Ирина Луценко заявила, что парламент может рассмотреть законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) в четверг, 6 декабря.

Добавим, президент Петр Порошенко заявил, что для проведения спокойных выборов в ОТО есть все предпосылки. Однако спикер парламента Андрей Парубий подчеркивал, что эти выборы не удастся провести вовремя.

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