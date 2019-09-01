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Зеленський завтра зустрінеться з керівництвом Кабміну, Ради та правоохоронних органів

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Зустріч відбудеться о 12:00

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, зустрінеться з керівництвом нового Кабінету міністрів. Про це йдеться в анонсі зустрічі на сторінці Офісу президента у Facebook.

Як повідомляється, завтра глава держави зустрінеться з керівництвом нового парламенту, Кабінету міністрів та правоохоронних органів. Зустріч розпочнеться о 12:00 у Офісі президента.

Нагадаємо, раніше новопризначена міністр освіти та науки Анна Новосад заявляла, що президент Володимир Зеленський планує зустрітися з новопризначеним урядом. Тоді ж вона зазначала, що зустріч може відбутися вже у понеділок, 2 вересня.

РБК-Україна писало, що 29 серпня під час свого першого засідання Верховна рада 9-го скликання затвердила склад нового уряду. Новий склад Кабміну підтримав 281 народний депутат.

Додамо, що депутатів від фракції "Слуга народу", які отримали посади у Кабінеті міністрів замінять наступні у виборчому списку особи. Так, депутатські мандати можуть отримати Анатолій Остапенко (№130 у списку), Тетяна Циба (№131), Іван Калаур (№132), Юлія Гришина (№133) та Ольга Руденко (№134).

Крім того, у п'ятницю, 30 серпня, Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Загороднюка. Також глава держави подякував за роботу попередньому міністру Степану Полтораку.

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