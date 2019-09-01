Зеленський завтра зустрінеться з керівництвом Кабміну, Ради та правоохоронних органів

Зустріч відбудеться о 12:00
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, зустрінеться з керівництвом нового Кабінету міністрів. Про це йдеться в анонсі зустрічі на сторінці Офісу президента у Facebook.
Як повідомляється, завтра глава держави зустрінеться з керівництвом нового парламенту, Кабінету міністрів та правоохоронних органів. Зустріч розпочнеться о 12:00 у Офісі президента.
Нагадаємо, раніше новопризначена міністр освіти та науки Анна Новосад заявляла, що президент Володимир Зеленський планує зустрітися з новопризначеним урядом. Тоді ж вона зазначала, що зустріч може відбутися вже у понеділок, 2 вересня.
РБК-Україна писало, що 29 серпня під час свого першого засідання Верховна рада 9-го скликання затвердила склад нового уряду. Новий склад Кабміну підтримав 281 народний депутат.
Додамо, що депутатів від фракції "Слуга народу", які отримали посади у Кабінеті міністрів замінять наступні у виборчому списку особи. Так, депутатські мандати можуть отримати Анатолій Остапенко (№130 у списку), Тетяна Циба (№131), Іван Калаур (№132), Юлія Гришина (№133) та Ольга Руденко (№134).
Крім того, у п'ятницю, 30 серпня, Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Загороднюка. Також глава держави подякував за роботу попередньому міністру Степану Полтораку.