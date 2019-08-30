Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський представив Загороднюка на засіданні з представниками силових відомств

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський нагадав, що вчора Рада підтримала кандидатуру Андрія Загороднюка на пост міністра оборони.

"І вчора найголовніше Рада підтримала нового міністра оборони Андрія Загороднюка. І я дуже хотів би, щоб ви теж підтримали цю людину. Чому? Тому що вона безпосереднього фахівець в оборонних процесах, в оборонній галузі і мені дуже приємно і я хотів би, щоб у нас все було мирно. Мирно. Так, це наш девіз, тому я дуже хотів би, щоб саме кандидатура Андрія була теж підтримана. Підтримана від серця, а не тому, що я там щось сказав і попросив", - сказав він.

Також Зеленський подякував попередньому міністру оборони Степану Полтораку за роботу.

"Хотів би від себе сказати, що за всю ту велику працю я вам всім вдячний, що ви робите щодня. Це найважливіше, тому що у нас йде війна, саме ви бороните наші кордони. І наші військові, і наші волонтери. Я вдячний вам як професіоналам. Хочу подякувати і привітати, якщо можна оплесками, пана Полторака. Для мені він завжди буде міністром оборони України", - додав він.

Під час засідання Загороднюк заявив, що будуть запроваджуватись стандарти цивільного контролю над Збройними силами в повному сумісництвом зі стандартами НАТО.

"Ми намагаємось запроваджувати стандарти цивільного контролю над Збройними силами в повному сумісництвом зі стандартами НАТО, тому ми себе позиціонуємо не як військових експертів. Ми будемо створювати робочі групи, колективи і так далі. Для того, щоб відпрацьовувати конкретні технічні менеджерські рішення для тих чи інших питань", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, вчора на засіданні Верховної ради України народні депутати призначили Андрія Загороднюка міністром оборони.

Крім того, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія перед голосуванням, заявив попередній міністр оборони Степан Полторак допомагатиме Загороднюку на новій посаді.

Полторака призначили міністром оборони України у грудні 2014 року в розпал антитерористичної операції на Донбасі. Після відставки уряду Арсенія Яценюка він зберіг пост в кабінеті міністрів Володимира Гройсмана.