Зеленский завтра встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, встретится с руководством нового Кабинета министров. Об этом говорится в анонсе встречи на странице Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, завтра глава государства встретится с руководством нового парламента, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента.

Напомним, ранее новоназначенный министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что президент Владимир Зеленский планирует встретиться с новоназначенным правительством. Тогда же она отмечала, что встреча может состояться уже в понедельник, 2 сентября.

РБК-Украина писало, что 29 августа во время своего первого заседания Верховная рада 9-го созыва утвердила состав нового правительства. Новый состав Кабмина поддержал 281 народный депутат.

Добавим, что депутатов от фракции "Слуга народа", которые получили должности в Кабинете министров заменят следующие в избирательном списке лица. Так, депутатские мандаты могут получить Анатолий Остапенко (№130 в списке), Татьяна Цыба (№131), Иван Калаур (№132), Юлия Гришина (№133) и Ольга Руденко (№134).

Кроме того, в пятницу, 30 августа, Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка. Также глава государства поблагодарил за работу предыдущему министру Степану Полтораку.