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Президент наступного тижня планує зустрітися з новим Кабміном

Новини » Політика    30.08.2019 - 16:40
Президент наступного тижня планує зустрітися з новим Кабміном
Фото: Анна Новосад (facebook.com anja.novosad)

Президент зустрінеться з міністрами у понеділок, 2 вересня

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з новопризначеним Кабінетом міністрів України вже у понеділок, 2 вересня. Про це заявила новий міністр освіти та науки Анна Новосад, передає РБК-Україна.

Так, за словами Новосад, глава держави зустрінеться з новопризначеними міністрами у понеділок, 2 вересня.

"У понеділок буде перша зустріч президента з усіма новопризначеними міністрами та очільниками інших відомств", - зазначила вона.

Лілія Гриневич офіційно представляє новопризначеного Міністра Anna Novosad колективу МОН. Перед усіма колегами 10-й Міністр Лілія Гриневич передасть 11-у Міністру перехідні книги відомства. Одна із них виключно присвячена реформі НУШ, інша - загалом описує трансформації, розпочаті МОН.

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, що на першому засіданні Верховної ради 9-го скликання було затверджено склад нового Кабінету мінстрів України. Новий склад уряду підтримав 281 народний депутат. Зокрема, до складу нового уряду увійшов чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, Анна Новосад отримал посаду міністра освіти та науки.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 серпня, представив нового міністра оборони Андрія Загороднюка. Також глава держави подякував за роботу попередньому міністру Степану Полтораку.

Додамо, що депутатів від фракції "Слуга народу", які отримали посади у Кабінеті міністрів замінять наступні у виборчому списку особи. Так, депутатські мандати можуть отримати Анатолій Остапенко (№130 у списку), Тетяна Циба (№131), Іван Калаур (№132), Юлія Гришина (№133) та Ольга Руденко (№134).

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