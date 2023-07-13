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В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон

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Четверг 13 июля 2023 15:46
В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон Фото: в Украине создадут единую базу санкций (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инну Богатых в Facebook.

По ее словам, при помощи создания такого реестра власти смогут требовать надлежащее соблюдение ограничений, которые уже ввела Украина.

"До сих пор единой публичной базы санкций не существовало - банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои - все выкручивались как могли. Для меня это вопрос, который нужно было решить еще девять лет назад, однако, несмотря на очевидность проблемы, почему-то не было достаточной движущей силы", - отметила Богатых.

База санкций будет открыта и общедоступна для всех граждан, ее будут вести на двух языках - украинском и английском.

В реестре, согласно закону, разместят такую информацию:

  • основания для применения, изменения или отмены санкций;
  • перечень санкций, применяемых к каждому лицу;
  • органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций;
  • список лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации;
  • сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции;
  • другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.

Санкции Украины

Напомним, Украина с начала войны с Россией уже ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, которые как-либо причастны к агрессии против Украины.

К примеру, недавно президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 18 компаний, которые связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Также глава государства ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.

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