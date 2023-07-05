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Связаны с российскими олигархами. Зеленский утвердил санкции против 18 компаний

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Киев, Среда 05 июля 2023 22:06
Связаны с российскими олигархами. Зеленский утвердил санкции против 18 компаний Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ о санкциях против 18 компаний. Они связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, связанных с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ", - рассказал глава государства.

Он отметил, что деятельность всех физлиц и юрлиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину, должна быть заблокирована.

Согласно тексту указа, санкции были введены в том числе против ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, которые являются акционерами "Сенс Банка" (раньше "Альфа-Банк"). Его владельцы - подсанкционные российские олигархи Фридман, Авен и Косогов. Сейчас банк в Украине планируют национализировать.

Помимо вышеперечисленных компаний, под ограничения также попали:

  • Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);
  • ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);
  • Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);
  • ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);
  • ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);
  • ООО "АльфаСтрахование - ОМС" (Россия, Москва);
  • ООО "АльфаСтрахование - Жизнь" (Россия, Москва);
  • Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;
  • Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);
  • Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);
  • Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).

Напомним, в конце мая Верховная рада приняла закон, который упростит национализацию "Сенс Банка". Парламент разрешил передачу в собственность государства банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

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Альфа-Банк Владимир Зеленский
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