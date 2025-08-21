Президент Венгрии удалил упоминание о России из своего поста об обстреле Мукачево

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сначала назвал атаку на Мукачево "российской", а через час убрал упоминание о России и призвал к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

"Я верю, что враждующие стороны смогут найти общий язык и благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", - говорится в сообщении венгерского президента.

Однако примерно через час Шуйок отредактировал сообщение: слово "российский" исчезло, а президент добавил надежду на скорое завершение "российско-украинского конфликта".

"Выражаю глубочайшие соболезнования раненым в результате российского ракетного обстрела Мукачево и желаю им скорейшего и полного выздоровления", - говорилось в первой версии сообщения президента Венгрии.

Обстрел Мукачево

Напомним, что в ночь на 21 августа россияне нанесли массированный удар по Украине, применив более 570 дронов и 40 ракет различных типов.

Под удар попало и Мукачево, расположенное всего в 30 км от Венгрии. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В результате удара по Мукачево возросло количество пострадавших. По последней информации, ранены 19 человек. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.

В ЦПД говорят, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.