Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Российские войска сегодня, 21 сентября, нанесли ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. В результате ранения получили 19 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Закарпатской ОГА.
"По состоянию на сейчас в Мукачево известно о 19 пострадавших. В местную больницу доставили 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно", - отметили в Закарпатской ОГА.
По словам председателя ОВА Мирослава Билецкого, после обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов:
- в Больнице Святого Мартина - 3 человека с травмами нижних конечностей и таза, 1 - с тупой травмой живота, 1 - с травмой и ушибом головного мозга;
- в Закарпатскую областную клиническую больницу им. А. Новака транспортировали 1 пациента, который имеет осколочные ранения головы, повреждения глаза и уха.
На месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.
Обстрел Украины 21 августа
Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, РФ осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".
Так, серия взрывов раздавалась во Львове и области. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.
Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.
