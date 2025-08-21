ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло

Четверг 21 августа 2025 14:26
UA EN RU
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло Фото: войска РФ ударили по Мукачево, ранены 19 человек (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 21 сентября, нанесли ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. В результате ранения получили 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Закарпатской ОГА.

"По состоянию на сейчас в Мукачево известно о 19 пострадавших. В местную больницу доставили 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно", - отметили в Закарпатской ОГА.

По словам председателя ОВА Мирослава Билецкого, после обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов:

  • в Больнице Святого Мартина - 3 человека с травмами нижних конечностей и таза, 1 - с тупой травмой живота, 1 - с травмой и ушибом головного мозга;
  • в Закарпатскую областную клиническую больницу им. А. Новака транспортировали 1 пациента, который имеет осколочные ранения головы, повреждения глаза и уха.

На месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.

Обстрел Украины 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, РФ осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Так, серия взрывов раздавалась во Львове и области. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Мукачево Вторжение России в Украину
Новости
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"