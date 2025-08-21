Президент Угорщини видалив згадку про Росію зі свого посту про обстріл Мукачева

Президент Угорщини Тамаш Шуйок спершу назвав атаку на Мукачево "російською", а за годину прибрав згадку про Росію та закликав до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

"Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть порозумітися й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", - йдеться у дописі угорського президента.

Однак приблизно через годину Шуйок відредагував допис: слово "російський" зникло, а президент додав сподівання на швидке завершення "російсько-українського конфлікту".

"Висловлюю найглибші співчуття пораненим унаслідок російського ракетного обстрілу Мукачева та бажаю їм швидкого та повного одужання", - йшлося у першій версії повідомлення президента Угорщини.

Обстріл Мукачева

Нагадаємо, що в ніч на 21 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши понад 570 дронів та 40 ракет різних типів.

Під удар потрапило і Мукачево, розташоване всього за 30 км від Угорщини. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

В результаті удару по Мукачево зросла кількість постраждалих. За останньою інформацією, поранені 19 осіб. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.

В ЦПД кажуть, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.