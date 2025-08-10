Президент США пообещал "вернуть столицу": бездомных вывезут, преступников посадят

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в Белом доме. На ней он собирается представить свой план по "очистке" Вашингтона от бездомных и усилению борьбы с преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Президент США заявил, что бездомные должны "немедленно" покинуть Вашингтон. Он пообещал предоставить бездомным людям жилье, но "вдали от столицы".

"Завтра в Белом доме у нас состоится пресс-конференция. Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но вдали от столицы", - отметил он.

Преступников же, по его словам, ждет тюрьма, а не изгнание.

"Преступникам ехать не нужно - мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и с границей: за последние месяцы мы прошли путь от миллионов, врывающихся в страну, до нуля. Здесь будет еще проще. Готовьтесь! Никакого "мистера добряка". Мы хотим вернуть нашу столицу", - подчеркнул Трамп.