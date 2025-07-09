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Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

Украина, Среда 09 июля 2025 10:48
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Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы Фото: Залужный по-прежнему опережает Зеленского в рейтинге доверия (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В июле 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы"Рейтинг".

По данным социологов, самый высокий уровень доверия к Залужному был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг достигал 90%.
Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

Рейтинг Зеленского упал после отставки Залужного с 68% до 57%. Он вырос в начале 2025 года после ухудшения отношений с США и остается стабильным с марта.

Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

Глава ГУР Кирилл Буданов на третьем месте (56%). Не доверяют - 22%.

Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - (41%). Зато ему не доверяют 37% респондентов.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных, не доверяют 53%.
Зеленский или Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

Опрос проведен 4-5 июля 2025 года среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Данные опросов свидетельствовали, что Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в мае сказал в интервью РБК-Украина, что рейтинг Залужного по крайней мере не ниже, чем у Зеленского.

Данные опроса компании Info Sapiens в июне 2025 года дают аналогичные данные: Залужному доверяют 71%, Зеленскому - 63,5%.

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