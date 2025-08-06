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Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

США, Среда 06 августа 2025 09:27
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Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup Фото: Зеленский опередил Трампа в рейтинге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге мировых политиков по позитивному восприятию в США. Выше только римский понтифик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup.

Папа Лев XIV лидирует, Зеленский на втором месте

Среди 14 известных мировых фигур Лев XIV пользуется наивысшим уровнем одобрения в США - +46. У Зеленского показатель составляет +18, что значительно ниже, но все равно среди положительных оценок.
Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

Позитивный имидж папы объясняется тем, что 57% американцев оценивают его положительно и лишь 11% отрицательно. У Зеленского доля положительных оценок (52%) также превышает отрицательные (34%).

В рейтинге также представлены сенатор Берни Сандерс с +11 и президент Франции Эммануэль Макрон, чей баланс мнений оказался нейтральным. Большинство других фигур, включая Илона Маска (-28) и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23), имеют отрицательный баланс.
Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

Рейтинги падают

К Дональду Тампу позитивно относятся 41% американцев, негативно - 57%. Баланс -16. С января президент США потерял 14 пунктов одобрения.

У представителей администрации Трампа, включая Трампа, Хегсета и других, рейтинги значительно ухудшились с января. Маск и Марко Рубио потеряли по 24 пункта за несколько месяцев.
Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

Поддержка Зеленского высока благодаря демократам (+68) и независимым избирателям (+15). Среди республиканцев его баланс негативный (-23).
Американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу, - Gallup

В опросе Gallup приняли участие 1002 человека Опрос проведен с 7 по 21 июля 2025 года.

Рейтинги Зеленского и Трампа

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Владимира Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины. В июне Зеленскому доверяли около 65% украинцев. Его рейтинг наверняка упадет после неудачной попытки лишить НАБУ независимости.

По данным последнего опроса Gallup, в США уровень поддержки Трампа упал до 37%.

В начале 2025 года Трамп безосновательно утверждал, что у Зеленского рейтинг поддержки в Украине составляет 4%.

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