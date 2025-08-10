ua en ru
Президент США пообіцяв "повернути столицю": бездомних вивезуть, злочинців посадять

США, Неділя 10 серпня 2025 20:39
UA EN RU
Президент США пообіцяв "повернути столицю": бездомних вивезуть, злочинців посадять Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп анонсував прес-конференцію в Білому домі. На ній він збирається представити свій план з "очищення" Вашингтона від бездомних та посилення боротьби зі злочинністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент США заявив, що бездомні повинні "негайно" покинути Вашингтон. Він пообіцяв надати бездомним людям житло, але "далеко від столиці".

"Завтра в Білому домі у нас відбудеться прес-конференція. Я зроблю нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше. Бездомні повинні виїхати негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці", - зазначив він.

Злочинців же, за його словами, чекає в'язниця, а не вигнання.

"Злочинцям їхати не потрібно - ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце. Все відбудеться дуже швидко, як і з кордоном: за останні місяці ми пройшли шлях від мільйонів, що вриваються в країну, до нуля. Тут буде ще простіше. Готуйтеся! Ніякого "містера добряка". Ми хочемо повернути нашу столицю", - підкреслив Трамп.

Рейтинг Трампа поступово знижується

Зауважимо, що рейтинг Трампа різко впав після президентських виборів в США. Зокрема, за даними останнього опитування Gallup, у США рівень підтримки Трампа впав до 37%.

Варто відзначити, що за даними того ж Gallup, американці значно краще ставляться до українського президента Володимира Зеленського, ніж до Трампа.

Як виявилось днями, Зеленський посів друге місце в рейтингу світових політиків за позитивним сприйняттям у США. Вище нього піднявся тільки римський понтифік.

Загалом за даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Володимира Зеленського істотно зріс від початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

У червні Зеленському довіряли близько 65% українців. Але є ймовірність, що його рейтинг частково знизиться після невдалої спроби позбавити НАБУ незалежності.

