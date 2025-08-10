Президент США пообіцяв "повернути столицю": бездомних вивезуть, злочинців посадять

Президент США Дональд Трамп анонсував прес-конференцію в Білому домі. На ній він збирається представити свій план з "очищення" Вашингтона від бездомних та посилення боротьби зі злочинністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент США заявив, що бездомні повинні "негайно" покинути Вашингтон. Він пообіцяв надати бездомним людям житло, але "далеко від столиці".

"Завтра в Білому домі у нас відбудеться прес-конференція. Я зроблю нашу столицю безпечнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше. Бездомні повинні виїхати негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці", - зазначив він.

Злочинців же, за його словами, чекає в'язниця, а не вигнання.

"Злочинцям їхати не потрібно - ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце. Все відбудеться дуже швидко, як і з кордоном: за останні місяці ми пройшли шлях від мільйонів, що вриваються в країну, до нуля. Тут буде ще простіше. Готуйтеся! Ніякого "містера добряка". Ми хочемо повернути нашу столицю", - підкреслив Трамп.