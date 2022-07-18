Президент Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати в лавах ЗСУ
Президент Словаччини Зузана Чапутова дозволила чотирьом громадянам воювати в Україні проти російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz, про це заявив речник президентки Словаччини Мартін Стрижинець.
"У цих чотирьох випадках пані президент дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - розповів він.
При цьому Стрижинець додав, що ще шістьом людям було відмовлено в дозволі.
Варто зауважити, що громадяни Словаччини не мають права служити в іноземній армії, але виняток надається в індивідуальному порядку за запитом. Процес розгляду заявки може зайняти кілька тижнів або навіть місяць.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна і Словаччина підписали контракт на поставку самохідних артилерійських установок Zuzana 2. ЗСУ отримає вісім таких гаубиць.
Також ми писали, що 31 Травня Київ з офіційним візитом відвідала президент Словаччини Зузана Чапутова. Вона побувала в зруйнованих російським вторгненням Бородянці та Ірпені.
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