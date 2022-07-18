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Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать в рядах ВСУ

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 22:24
Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать в рядах ВСУ Фото: Зузана Чапутова, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила четырем гражданам воевать в Украине против российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz, об этом заявил спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - рассказал он.

При этом Стрижинец добавил, что еще шестерым людям было отказано в разрешении.

Стоит заметить, что граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии, но исключение предоставляется в индивидуальном порядке по запросу. Процесс рассмотрения заявки может занять несколько недель или даже месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Словакия подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. ВСУ получит восемь таких гаубиц.

Также мы писали, что 31 мая Киев с официальным визитом посетила президент Словакии Зузана Чапутова. Она побывала в разрушенных российским вторжением Бородянке и Ирпене.

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