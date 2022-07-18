Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать в рядах ВСУ

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz , об этом заявил спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - рассказал он.

При этом Стрижинец добавил, что еще шестерым людям было отказано в разрешении.

Стоит заметить, что граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии, но исключение предоставляется в индивидуальном порядке по запросу. Процесс рассмотрения заявки может занять несколько недель или даже месяц.