Президент Словаччини Зузана Чапутова - у Києві. Шокована побаченим у Бородянці та Ірпені

"Мої очі та вуста будуть говорити про те, що я бачу, всій Європі. Ми будемо надавати як гуманітарну, так і військову допомогу й надалі. Також приймаємо і будемо приймати українських біженців. Ми захоплюємося Україною, її хоробрістю та безстрашністю", – зазначила вона, зізнавшись, що шокована побаченим.

Зазначимо, що Словаччина одна з країн-партнерів, яка надає Україні значну частину гуманітарної допомоги. Також зараз у Київській області працюють в якості міжнародних експертів дві слідчі групи зі Словаччини, які документують воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ у Бучі та Бородянці.

Свою прихильність до України Чапутова не приховує, та зізнається у шані українському народові в соцмережах.

"Деякі дали їм 3 дні; Україна вже 3 місяці захищає свою свободу та суверенітет. Ми стоїмо з Україною", - написала вона в Twitter 24 травня.

Some have given them 3 days; #Ukraine has been defending its freedom & sovereignty for 3 months. #WeStandWithUkraine