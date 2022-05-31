Президент Словаччини Зузана Чапутова - у Києві. Шокована побаченим у Бородянці та Ірпені
У вівторок, 31 травня, у Київ з офіційним візитом завітала президент Словаччини Зузана Чапутова. Вона побувала в зруйнованих російським вторгненням Бородянці та Ірпені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Київської області Олексія Кулеби.
"Мої очі та вуста будуть говорити про те, що я бачу, всій Європі. Ми будемо надавати як гуманітарну, так і військову допомогу й надалі. Також приймаємо і будемо приймати українських біженців. Ми захоплюємося Україною, її хоробрістю та безстрашністю", – зазначила вона, зізнавшись, що шокована побаченим.
Зазначимо, що Словаччина одна з країн-партнерів, яка надає Україні значну частину гуманітарної допомоги. Також зараз у Київській області працюють в якості міжнародних експертів дві слідчі групи зі Словаччини, які документують воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ у Бучі та Бородянці.
Свою прихильність до України Чапутова не приховує, та зізнається у шані українському народові в соцмережах.
"Деякі дали їм 3 дні; Україна вже 3 місяці захищає свою свободу та суверенітет. Ми стоїмо з Україною", - написала вона в Twitter 24 травня.
Some have given them 3 days; #Ukraine has been defending its freedom & sovereignty for 3 months. #WeStandWithUkraine— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 24, 2022
Як повідомлялось, президент Словаччини Зузана Чапутова звернеться до депутатів Верховної ради України. Глава держави виступить 31 травня.
Буквально нещодавно уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Бійці Збройних Сил України вже проходять навчання.
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