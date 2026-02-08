Президент Словакии назвал ошибкой передачу МиГ-29 Украине

Решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибочным, поскольку на тот момент Словакия не имела для них полноценной замены.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на своей странице в Facebook.

Пеллегрини отметил, что еще во время работы премьер-министром поручал сохранять боеспособность словацких МиГ-29 до момента, когда их заменят новые американские самолеты F-16.

"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия избавилась от своих МиГов, за которые в то время не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", - отметил он.

Он также отверг утверждение бывшей правительственной коалиции, что переданные самолеты были непригодными к использованию. Он подчеркнул, что истребители могли выполнять боевые задачи и даже сам лично совершал полет на МиГ-29.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы вылететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", - отметил словацкий президент.

В то же время Пеллегрини заявил, что не планирует вмешиваться в политические или уголовные дискуссии о передаче самолетов. Он добавил, что граждане Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство законные полномочия принимать решение о передаче истребителей Украине.