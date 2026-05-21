В Кабмине раскрыли детали переговоров с президентом Сербии

На встрече стороны обменялись мнениями относительно будущей политики расширения ЕС и важности сохранения импульса в процессе вступления. Качка отметил, что политические сигналы государств-членов имеют большое значение для стран-кандидатов.

Стороны также обсудили завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле между двумя странами.

"Наш приоритет остается неизменным - открытие всех переговорных кластеров и дальнейший прогресс на пути в ЕС. Обсудили важность завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между нашими странами", - отметил он.

Также Качка отметил открытость Сербии к дальнейшей активизации двустороннего диалога.

Отметим, что сначала медиа сообщали о возможном личном визите Зеленского в Сербию. Однако стороны решили выбрать другие даты.

По словам советника президента Дмитрия Литвина, Тарас Качка поехал в Белград, чтобы подготовить "некоторые вопросы" перед предстоящим визитом главы государства.