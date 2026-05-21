В Кабмине раскрыли детали переговоров с президентом Сербии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем. Стороны обсудили будущее политики расширения ЕС и двустороннее сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тараса Качки в X.
На встрече стороны обменялись мнениями относительно будущей политики расширения ЕС и важности сохранения импульса в процессе вступления. Качка отметил, что политические сигналы государств-членов имеют большое значение для стран-кандидатов.
Стороны также обсудили завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле между двумя странами.
"Наш приоритет остается неизменным - открытие всех переговорных кластеров и дальнейший прогресс на пути в ЕС. Обсудили важность завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между нашими странами", - отметил он.
Также Качка отметил открытость Сербии к дальнейшей активизации двустороннего диалога.
Отметим, что сначала медиа сообщали о возможном личном визите Зеленского в Сербию. Однако стороны решили выбрать другие даты.
По словам советника президента Дмитрия Литвина, Тарас Качка поехал в Белград, чтобы подготовить "некоторые вопросы" перед предстоящим визитом главы государства.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в мае 2026 года призвала государства ЕС до лета официально открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы.
В то же время в декабре 2025 года Сербия впервые за 13 лет отказалась участвовать в саммите "ЕС - Западные Балканы" - прогресс в переговорах о членстве страны фактически стоит на месте.