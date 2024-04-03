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Президент Румынии не планирует отказываться от борьбы за пост генсека НАТО

Архивное фото: Клаус Иоганнис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом заявил глава Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Это заявление прозвучало несмотря на сильную поддержку внутри Альянса кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. 

Он также сказал, что не планирует искать другую работу на европейском уровне. 

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен закончиться 1 октября после десятилетнего пребывания на этом посту.

"Его мандат продлевали четыре раза: дважды на стандартный четырехлетний срок и дважды на один год в 2022 и 2023 годах, чтобы держать НАТО в надежных руках во время войны в Украине", - пишет издание.

Кандидатуры на пост генсека НАТО

В конце октября прошлого года Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Сегодня сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку 28 из 32 стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.

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НАТОРумынияЙенс Столтенберг