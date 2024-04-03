Президент Румынии не планирует отказываться от борьбы за пост генсека НАТО

Это заявление прозвучало несмотря на сильную поддержку внутри Альянса кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Он также сказал, что не планирует искать другую работу на европейском уровне.

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен закончиться 1 октября после десятилетнего пребывания на этом посту.

"Его мандат продлевали четыре раза: дважды на стандартный четырехлетний срок и дважды на один год в 2022 и 2023 годах, чтобы держать НАТО в надежных руках во время войны в Украине", - пишет издание.

Кандидатуры на пост генсека НАТО