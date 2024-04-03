Президент Румунії не планує відмовлятися від боротьби за посаду генсека НАТО

Ця заява прозвучала попри сильну підтримку всередині Альянсу кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Він також сказав, що не планує шукати іншу роботу на європейському рівні.

Термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО має закінчитися 1 жовтня після десятирічного перебування на цій посаді.

"Його мандат продовжували чотири рази: двічі на стандартний чотирирічний термін і двічі на один рік у 2022 і 2023 роках, щоб тримати НАТО в надійних руках під час війни в Україні", - пише видання.

Кандидатури на пост генсека НАТО