Президент Румынии не планирует отказываться от борьбы за пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.
Об этом заявил глава Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Это заявление прозвучало несмотря на сильную поддержку внутри Альянса кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Он также сказал, что не планирует искать другую работу на европейском уровне.
Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен закончиться 1 октября после десятилетнего пребывания на этом посту.
"Его мандат продлевали четыре раза: дважды на стандартный четырехлетний срок и дважды на один год в 2022 и 2023 годах, чтобы держать НАТО в надежных руках во время войны в Украине", - пишет издание.
Кандидатуры на пост генсека НАТО
В конце октября прошлого года Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.
Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Сегодня сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку 28 из 32 стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.
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