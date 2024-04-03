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Президент Румунії не планує відмовлятися від боротьби за посаду генсека НАТО

Середа 03 квітня 2024 21:47
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Президент Румунії не планує відмовлятися від боротьби за посаду генсека НАТО Архівне фото: Клаус Йоганніс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Румунії Клаус Йоганніс не має наміру відкликати свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це заявив глава Румунії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ця заява прозвучала попри сильну підтримку всередині Альянсу кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Він також сказав, що не планує шукати іншу роботу на європейському рівні.

Термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО має закінчитися 1 жовтня після десятирічного перебування на цій посаді.

"Його мандат продовжували чотири рази: двічі на стандартний чотирирічний термін і двічі на один рік у 2022 і 2023 роках, щоб тримати НАТО в надійних руках під час війни в Україні", - пише видання.

Кандидатури на пост генсека НАТО

Наприкінці жовтня минулого року Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена на посаді генерального секретаря НАТО, про таке бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш і президент Румунії Клаус Йоханніс.

Сьогодні повідомлялось, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку 28 із 32 країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.

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НАТО Румунія Єнс Столтенберг
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