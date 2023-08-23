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Президент Португалии впервые приехал в Киев

Украина, Среда 23 августа 2023 10:08
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Президент Португалии впервые приехал в Киев Фото: Марсело Ребелу де Соуза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прибыл в Киев с двухдневным визитом, который приурочен к празднованию 32-й годовщины независимости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вокзале в Киеве он заявил, что намерен проявить солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании Дня Независимости.

"Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, председатель Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", - заявил Марсело Ребелу де Соуза.

Он добавил, что "все, что является принципиальным - а все фундаментальное на данный момент - в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии".

Президент Португалии заявил, что примет участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины, учитывая, что "этот год еще более особенный" в связи с присоединением к торжествам представителей других стран. По его словам, украинское контрнаступление идет для "утверждения своего суверенитета".

Напомним, Украина 24 августа отмечает 32-ю годовщину независимости. В Киев накануне праздника уже прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в этом году в Киеве не планируют. Однако Крещатик перекроют на неделю. Это связано с тем, что в столице ко Дню Независимости планируется провести выставку подбитой техники российской армии.

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