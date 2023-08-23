Президент Португалії вперше приїхав до Києва

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув до Києва з дводенним візитом, який присвячений святкуванню 32-ї річниці незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

"Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем'єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах", - заявив Марсело Ребелу де Соуза.

Він додав, що "все, що є принциповим - а все фундаментальне на даний момент - у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії".

Президент Португалії заявив, що візьме участь у святкуванні 32-ї річниці незалежності України з огляду на те, що "цей рік ще особливіший" у зв'язку з приєднанням до урочистостей представників інших країн. За його словами, український контрнаступ йде для "затвердження свого суверенітету".