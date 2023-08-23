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Президент Литвы прибыл в Украину на празднование Дня Независимости

Киев, Среда 23 августа 2023 09:28
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Президент Литвы прибыл в Украину на празднование Дня Независимости Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Украину в среду, 23 августа. Он приехал на празднование Дня Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Науседу в Twitter.

Лидер Литвы отметил, что уже прибыл в Киев. Президент опубликовал в соцсети фото с железнодорожного вокзала.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину сколько нужно", - написал он.

Президент Литвы прибыл в Украину на празднование Дня Независимости

Фото: президент Литвы прибыл в Киев (twitter.com/GitanasNauseda)

Празднование Дня Независимости

Напомним, второй год подряд из-за захватнической войны России в Украине не проводятся масштабные мероприятия и празднования в День Независимости Украины, 24 августа.

Кроме того, украинцев призывают быть внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, поскольку враг может прибегнуть к масштабным обстрелам.

Однако в этом году 23 августа Украина традиционно проводит саммит Крымской платформы. В этот раз он состоится в гибридном формате с целью привлечь еще большее количество международных участников.

Что известно об очередном саммите Крымской платформы - читайте в материале РБК-Украина.

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