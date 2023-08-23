Президент Литвы прибыл в Украину на празднование Дня Независимости
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Украину в среду, 23 августа. Он приехал на празднование Дня Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Науседу в Twitter.
Лидер Литвы отметил, что уже прибыл в Киев. Президент опубликовал в соцсети фото с железнодорожного вокзала.
"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину сколько нужно", - написал он.
Фото: президент Литвы прибыл в Киев (twitter.com/GitanasNauseda)
Празднование Дня Независимости
Напомним, второй год подряд из-за захватнической войны России в Украине не проводятся масштабные мероприятия и празднования в День Независимости Украины, 24 августа.
Кроме того, украинцев призывают быть внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, поскольку враг может прибегнуть к масштабным обстрелам.
Однако в этом году 23 августа Украина традиционно проводит саммит Крымской платформы. В этот раз он состоится в гибридном формате с целью привлечь еще большее количество международных участников.
Что известно об очередном саммите Крымской платформы - читайте в материале РБК-Украина.
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