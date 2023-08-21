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В Киеве на неделю перекрыли Крещатик. Как изменили движение общественного транспорта

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Понедельник 21 августа 2023 03:17
В Киеве на неделю перекрыли Крещатик. Как изменили движение общественного транспорта Фото: на Крещатике перекроют движение транспорта с 20 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В центре Киева, на Крещатике, будет перекрыто движение транспорта в период с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

Как рассказали в ведомстве, автомобильное движение будет ограничено по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Это связано с тем, что в столице ко Дню Независимости планируется провести выставку разрушенной техники российской армии.

В этой связи в городе будет изменено движение общественного транспорта. Автобусы №62 и №114 будут объездить указанный участок. Они будут курсировать по улицам Богдана Хмельницкого – Владимирская – Владимирский проезд – Михайловская.

В обратном направлении они будут курсировать по улицам Богдана Хмельницкого – Владимирская – Большая Житомирская – Михайловская.

Чего ждать День Независимости?

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские террористы известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем День Независимости очередной "скрапной" повод нанести удар по Украине.

В частности, в ГУР допускают риск провокаций на праздники. Призывают украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

В то же время Игнат отметил, что в эти дни в Украине военные будут усилены, взвешены и уверенно контролировать обстановку, как делают это всегда.

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