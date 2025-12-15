Президент Польщі прагне перезавантаження відносин з Україною після візиту Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг президента України Володимира Зеленського від сприйняття підтримки своєї країни як належного і закликав до перезавантаження зв'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у своїх відносинах зі Україною.

"Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні – і я вірю, що мені це вдасться – забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера", - цитує видання інтерв'ю Навроцького польському порталу Wiadomości.

Слова Навроцького сигналізують про потенційно напружену зустріч із Зеленським – його першу офіційну зустріч з президентом України з моменту вступу на посаду в серпні, пише Bloomberg.

Президент Польщі висловився проти членства України в Європейському Союзі та НАТО. Він також намагався використати зростаючі антиукраїнські настрої у своїй передвиборчій кампанії на початку цього року. Навроцький під час передвиборчої гонки отримав підтримку від представників адміністрації президента США Дональда Трампа, пише видання.

Минулого тижня польський уряд заявив, що передасть Україні більше винищувачів радянської епохи. Навроцький, який також є головнокомандувачем збройних сил, сказав, що його не поінформували про це рішення. Польща також нещодавно приєдналася до програми НАТО з оплати американської зброї для Києва, пообіцявши 100 мільйонів доларів.

Навроцький заявив, що його зустріч із Зеленським ознаменує "новий початок у відносинах, водночас поважаючи стратегічні інтереси Польщі".