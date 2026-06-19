Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Польский лидер подчеркнул, что Орден Белого Орла является символом высшего доверия Польши, "особой связи с государством и благодарности нации".

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Навроцкий подчеркнул, что он является великим магистром Ордена Белого Орла и "обязан стоять на страже чести высшей государственной награды".

"История не должна быть препятствием для будущего. Однако хорошее будущее может быть построено исключительно на правде", - отметил он.

Фото: Навроцкий принял решение по поводу Ордена Зеленского (инфографика РБК-Украина)

Он назвал решение украинских властей не только возмутительным, но и глубоко разочаровывающим, "поскольку оно подрывает доверие", которое выстраивалось между президентами в последние месяцы для восстановления взаимопонимания в сложных исторических вопросах.

"Эта обязанность возлагается также на Капитулу Ордена Белого Орла. Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА", после консультаций с Капитулой я принял решение о лишении президента Украины Ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.

Границы, которые нельзя пересекать

Президент Польши также напомнил, что Варшава оказала беспрецедентную военную помощь и обучила тысячи украинских бойцов, поэтому для нее неприемлемо, что теперь часть из них будет служить под флагом УПА.

В то же время польский президент призвал Владимира Зеленского и украинские власти "вернуться на путь правды и взаимоуважения", подчеркнув, что путь Украины в ЕС требует готовности честно столкнуться со сложными страницами истории.

"Есть границы, которые в польско-украинских отношениях пересекать нельзя", - подчеркнул Навроцкий.

Он также пояснил, что лишение Зеленского награды не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Отметим, кавалерами польского Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II и Бенито Муссолини - фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера.