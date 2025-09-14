Президент Польши полетит в Берлин и Париж, чтобы поговорить о дронах РФ

По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.

В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.

Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.