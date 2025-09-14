Президент Польши полетит в Берлин и Париж, чтобы поговорить о дронах РФ

Президент Польши Кароль Навроцкий поедет в Берлин и Париж. Он обсудит инцидент с российскими дронами, которые залетели в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, которого цитирует "Польское радио".
По его словам, Навроцкий меняет график зарубежных визитов. Во вторник, 16 сентября, он посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж.
В программу визитов добавлена тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
"Это разговор с нашими союзниками, но это также и более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", - сказал глава канцелярии президента Польши.
Кроме тем безопасности, президент в Берлине также планирует обсудить вопросы репараций и международной торговли.
Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько российских дронов залетели в Польшу. Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 беспилотников, пересекших границу во время обстрела Украины.
Премьер Дональд Туск сообщал, что воздушное пространство страны нарушали минимум 19 раз.
Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Альянса в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.
В Польше уже стартовала операция "Восточный часовой" через несколько дней после инцидента.