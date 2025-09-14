Президент Польщі полетить до Берліна і Парижа, щоб поговорити про дрони РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький поїде до Берліна і Парижа. Він обговорить інцидент з російськими дронами, які залетіли в Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, якого цитує "Польське радіо".
За його словами, Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа.
У програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.
"Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу", - сказав очільник канцелярії президента Польщі.
Окрім безпекових тем, президент у Берліні також планує обговорити питання репарацій та міжнародної торгівлі.
Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька російських дронів залетіли у Польщу. Всього на території Польщі виявили уламки 16 безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України.
Прем’єр Дональд Туск повідомляв, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.
Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Альянсу у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.
У Польщі вже стартувала операція "Східний вартовий" за кілька днів після інциденту.