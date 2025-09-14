Президент Польщі полетить до Берліна і Парижа, щоб поговорити про дрони РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький поїде до Берліна і Парижа. Він обговорить інцидент з російськими дронами, які залетіли в Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, якого цитує "Польське радіо".

За його словами, Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня вилетить до Парижа.

У програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

"Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу", - сказав очільник канцелярії президента Польщі.

Окрім безпекових тем, президент у Берліні також планує обговорити питання репарацій та міжнародної торгівлі.