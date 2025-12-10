ua en ru
Тайная сила ВСУ: как зарубежные добровольцы меняют ход войны в Украине

Среда 10 декабря 2025
Тайная сила ВСУ: как зарубежные добровольцы меняют ход войны в Украине Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Иностранные добровольцы продолжают вносить заметный вклад в укрепление обороноспособности Украины, участвуя в боевых операциях совместно с нашими войсками на наиболее напряженных участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сухопутных войск Украины в сети Facebook.

Вклад и значимость иностранных добровольцев

Сухопутные войска высоко оценивают профессионализм, мотивацию и преданность Украины иностранных военнослужащих, заключающих контракты с Вооруженными Силами.

Их участие усиливает устойчивость обороны и помогает выполнять сложные боевые задачи.

Развитие и адаптация сил обороны

Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию боевых подразделений, учитывая опыт последних лет.

Это включает пересмотр форматов службы, адаптацию структур и внедрение новых решений, направленных на повышение эффективности применения личного состава.

Интеграция опыта и специализации

Иностранные военнослужащие смогут проходить службу в соответствии с профессиональной подготовкой и опытом.

Их боевой опыт интегрируется в подразделения, где он наиболее полезен для выполнения оборонных задач, обеспечивая максимальную отдачу в совместной борьбе против агрессора.

Принятие решений и диалог

Все решения о применении иностранных военнослужащих принимаются в рамках всеобщей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта.

Сухопутные войска подчеркивают открытость к диалогу с военнослужащими и партнерами, ценя их вклад в укрепление безопасности страны.

Напоминаем, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия ежедневно теряет около тысячи солдат, при этом ее продвижение на фронте составляет всего 1,5–4,5 километра в месяц.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оборона Покровска и Мирнограда остается надежной, укрепленные позиции удерживаются украинскими войсками уже более года, несмотря на многократные попытки российских сил захватить эти районы и объявленные ими сроки полного контроля над Донбассом, которые не были достигнуты.

