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Раді рекомендують схвалити закон щодо електронного документообігу у ВР

Новини » Політика    09.09.2019 - 19:19
Раді рекомендують схвалити закон щодо електронного документообігу у ВР
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект рекомендують прийняти в цілому

Верховній раді рекомендували прийняти проект закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом". Про це заявив голова комітету ВР з питань регламенту Верховної ради Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Проект № 1044-1 пропонується рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного та за результатом розгляду прийняти в першому читанні за основу та в цілому", - заявив Кальченко.

При цьому комітет рекомендував Раді не підтримувати основний законопроект № 1044, який було визначено президентом України як невідкладний.

Нагадаємо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів. Додамо також, що Апарат Верховної ради України у 2016-му сподівався на фінансову допомогу Європейського союзу в проведенні реформ в діяльності українського парламенту, серед яких й електронний документообіг.

Однак до сих пір у Раді так і не впровадили реформу електронного документообігу.

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