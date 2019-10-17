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Рада запровадила електронний документообіг в парламенті

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:02
Рада запровадила електронний документообіг в парламенті
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Парламент вніс зміни до Регламенту ВР

Парламент прийняв у другому читанні проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 256 нардепів.

Передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР в частині подання супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і в статтю 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Нагадаємо, даний закон парламентарі прийняли за основу 12 вересня.
При цьому комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Так, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів. Додамо також, Апарат Верховної ради в 2016-му надіявся на фінансову допомогу Європейського союзу у проведенні реформ в діяльності українського парламенту, серед яких і електронний документообіг.

Проте до цих пір в Раді так і не впровадили реформу електронного документообігу.

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