Рада запровадила електронний документообіг в парламенті

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Парламент вніс зміни до Регламенту ВР

Парламент прийняв у другому читанні проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 256 нардепів.

Передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР в частині подання супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і в статтю 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Нагадаємо, даний закон парламентарі прийняли за основу 12 вересня.

При цьому комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Так, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів. Додамо також, Апарат Верховної ради в 2016-му надіявся на фінансову допомогу Європейського союзу у проведенні реформ в діяльності українського парламенту, серед яких і електронний документообіг.

Проте до цих пір в Раді так і не впровадили реформу електронного документообігу.