Президент Мексики не верит в серьезность угроз Трампа вторгнуться, - Bloomberg

Мексика, США, Понедельник 05 января 2026 19:26
UA EN RU
Президент Мексики не верит в серьезность угроз Трампа вторгнуться, - Bloomberg Фото: президент Мексики Клаудиа Шейнбаум (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум не верит в то, что угрозы президента США Дональда Трампа вторгнуться в Мексику действительно серьезны. Также она осудила операцию США в Венесуэле.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Bloomberg.

Шейнбаум заявила, что она не верит во вторжение США и вновь отвергла возможность американского военного присутствия в Мексике, на чем, по ее словам, неоднократно настаивал Трамп.

"Я не верю во вторжение; я не думаю, что они воспринимают это серьезно", - сказала она.

При этом Шейнбаум заявила, что готова сотрудничать с США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также, по ее словам, президент провела разговор с лидерами Испании и Колумбии по кризису в Венесуэле. Разговаривать с Трампом Шейнбаум сейчас не планирует.

К тому же президент осудила военную операцию США в Венесуэле, отметив, что выступает против вмешательства Вашингтона в дела Каракаса. По ее словам, американский континент не принадлежит единой сверхдержаве.

"Суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению", - добавила Шейнбаум.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 3 января выступил с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум после операции в Венесуэле. Трамп заявил, что Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать". При этом Трамп сделал намек также на то, что наркотики якобы идут и через Канаду.

Также на фоне успеха в Венесуэле в США резко высказались о кубинском правительстве, назвав его "большой проблемой". Свою порцию угроз получила также Колумбия - Трамп заявил, что Колумбией руководит "больной человек", который, по его словам, причастен к производству и поставкам кокаина в США.

