Президент Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа вторгнутися, - Bloomberg

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум не вірить у те, що погрози президента США Дональда Трампа вторгнутися у Мексику дійсно серйозні. Також вона засудила операцію США у Венесуелі.

Шейнбаум заявила, що вона не вірить у вторгнення США та знову відкинула можливість американської військової присутності у Мексиці, на чому, за її словами, неодноразово наполягав Трамп.

"Я не вірю у вторгнення; я не думаю, що вони сприймають це серйозно", - сказала вона.

При цьому Шейнбаум заявила, що готова співпрацювати з США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Також, за її словами, президент провела розмову з лідерами Іспанії та Колумбії щодо кризи у Венесуелі. Розмовляти з Трампом Шейнбаум зараз не планує.

До того ж президент засудила військову операцію США у Венесуелі, зазначивши, що виступає проти втручання Вашингтона у справи Каракаса. За її словами, американський континент не належить єдиній наддержаві.

"Суверенітет і самовизначення народів не підлягають обговоренню", - додала Шейнбаум.