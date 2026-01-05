Президент Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа вторгнутися, - Bloomberg
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум не вірить у те, що погрози президента США Дональда Трампа вторгнутися у Мексику дійсно серйозні. Також вона засудила операцію США у Венесуелі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Bloomberg.
Шейнбаум заявила, що вона не вірить у вторгнення США та знову відкинула можливість американської військової присутності у Мексиці, на чому, за її словами, неодноразово наполягав Трамп.
"Я не вірю у вторгнення; я не думаю, що вони сприймають це серйозно", - сказала вона.
При цьому Шейнбаум заявила, що готова співпрацювати з США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Також, за її словами, президент провела розмову з лідерами Іспанії та Колумбії щодо кризи у Венесуелі. Розмовляти з Трампом Шейнбаум зараз не планує.
До того ж президент засудила військову операцію США у Венесуелі, зазначивши, що виступає проти втручання Вашингтона у справи Каракаса. За її словами, американський континент не належить єдиній наддержаві.
"Суверенітет і самовизначення народів не підлягають обговоренню", - додала Шейнбаум.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп 3 січня виступив з погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Штейнбаум після операції у Венесуелі. Трамп заявив, що Мексикою нібито "керують картелі" і з цим "потрібно щось робити". При цьому Трамп зробив натяк також на те, що наркотики нібито йдуть і через Канаду.
Також на тлі успіху у Венесуелі в США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою". Свою порцію погроз отримала також Колумбія - Трамп заявив, що Колумбією керує "хворий чоловік", який, за його словами, причетний до виробництва та постачання кокаїну до США.