Президент Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа вторгнутися, - Bloomberg

Мексика, США, Понеділок 05 січня 2026 19:26
UA EN RU
Президент Мексики не вірить в серйозність погроз Трампа вторгнутися, - Bloomberg Фото: президент Мексики Клаудіа Шейнбаум (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум не вірить у те, що погрози президента США Дональда Трампа вторгнутися у Мексику дійсно серйозні. Також вона засудила операцію США у Венесуелі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише видання Bloomberg.

Шейнбаум заявила, що вона не вірить у вторгнення США та знову відкинула можливість американської військової присутності у Мексиці, на чому, за її словами, неодноразово наполягав Трамп.

"Я не вірю у вторгнення; я не думаю, що вони сприймають це серйозно", - сказала вона.

При цьому Шейнбаум заявила, що готова співпрацювати з США у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Також, за її словами, президент провела розмову з лідерами Іспанії та Колумбії щодо кризи у Венесуелі. Розмовляти з Трампом Шейнбаум зараз не планує.

До того ж президент засудила військову операцію США у Венесуелі, зазначивши, що виступає проти втручання Вашингтона у справи Каракаса. За її словами, американський континент не належить єдиній наддержаві.

"Суверенітет і самовизначення народів не підлягають обговоренню", - додала Шейнбаум.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп 3 січня виступив з погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Штейнбаум після операції у Венесуелі. Трамп заявив, що Мексикою нібито "керують картелі" і з цим "потрібно щось робити". При цьому Трамп зробив натяк також на те, що наркотики нібито йдуть і через Канаду.

Також на тлі успіху у Венесуелі в США різко висловилися про кубинський уряд, назвавши його "великою проблемою". Свою порцію погроз отримала також Колумбія - Трамп заявив, що Колумбією керує "хворий чоловік", який, за його словами, причетний до виробництва та постачання кокаїну до США.

