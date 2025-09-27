Президент Латвии призвал НАТО бороться с российскими дронами по методам Украины

Латвия призывает НАТО создать миссию ПВО в Балтике. Также странам Альянса предложили бороться с российскими дронами по методам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, которого цитирует Delfi.
Ринкевичс сделал соответствующее заявление в Риге на конференции Военного комитета НАТО на уровне командующих вооруженными силами. Это первая встреча Военного комитета НАТО в Латвии.
Президент Латвии подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием как для каждой страны, так и для Европы в целом.
"Речь идет не об Excel-таблице или политических лозунгах, а о реальных возможностях, которые необходимы армиям, военно-морским и военно-воздушным силам, чтобы противостоять как новым, так и традиционным угрозам. [...] Россия является долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и испытывает Европу и НАТО всеми возможными способами", - сказал он.
Ринкевичс подчеркнул, что лучший способ защитить страны НАТО - это сдерживание, но оно должно быть эффективным. По его словам, Латвия в ближайшее время будет готова направлять на оборону 5% ВВП.
Лидер также напомнил, что Латвия как сосед России и Беларуси осознает свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и ЕС. Это также означает постоянное противодействие нелегальной миграции.
Ринкевичс призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии на миссию по противовоздушной обороне и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии и оставались там на 12 минут. После этого правительство Эстонии запросило у НАТО применить статью 4 Североатлантического договора.
Кроме того, в Польше заявили, что 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Также стоит отметить, что в ночь на 23 сентября в небе над Норвегией обнаружили неизвестные беспилотники. Также вечером 22 сентября из-за дронов останавливал работу аэропорт Копенгагена.
По данным СМИ, в Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы.