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"Мы находимся в разгаре битвы". Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток

Израиль, Понедельник 09 октября 2023 17:17
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"Мы находимся в разгаре битвы". Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение потребует времени.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он обратился к местным политикам с юга Израиля и сказал, что страна преобразит регион. Также он сказал, что восстановит пострадавшие общины.

"Я знаю, что ты прошел через тяжелые, ужасные вещи. То, через что придется пройти ХАМАСу, будет тяжелым и ужасным - мы уже находимся в разгаре битвы и только начали", - заявил Нетаньяху.

Он похвалил юг региона за стойкость и сказал, что предстоящее сражение потребует времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - добавил премьер-министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к концу.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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