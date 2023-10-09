"Мы находимся в разгаре битвы". Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток
Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение потребует времени.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Он обратился к местным политикам с юга Израиля и сказал, что страна преобразит регион. Также он сказал, что восстановит пострадавшие общины.
"Я знаю, что ты прошел через тяжелые, ужасные вещи. То, через что придется пройти ХАМАСу, будет тяжелым и ужасным - мы уже находимся в разгаре битвы и только начали", - заявил Нетаньяху.
Он похвалил юг региона за стойкость и сказал, что предстоящее сражение потребует времени.
"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - добавил премьер-министр.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
Вчера Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к концу.
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