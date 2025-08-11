Президент Ирана поддержал "маршрут Трампа" через Армению, но есть нюанс

Иран поддерживает реализацию Зангезурского коридора, но только если он не нарушит территориальную целостность государств региона.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International и Mehr News Agency.

По словам главы государства, требования Тегерана при подписании соглашения об этом коридоре были выполнены. "Рамки территориальной целостности, не перекрытие нашего пути в Европу или на север - все, что было в поле зрения системы, там учтено. Единственное, что вызывает беспокойство, - это то, что эту дорогу хотят построить армянская и американская компании", - отметил Пезешкиан. Добавим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также выразил обеспокоенность относительно "возможного присутствия американской компании" в этом проекте. "Конечно, мы имеем собственные опасения, и любое иностранное присутствие в регионе в любой форме может иметь негативные последствия для мира и стабильности", - сказал он.