Президент Ирана поддержал "маршрут Трампа" через Армению, но есть нюанс
Иран поддерживает реализацию Зангезурского коридора, но только если он не нарушит территориальную целостность государств региона.
Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International и Mehr News Agency.
По словам главы государства, требования Тегерана при подписании соглашения об этом коридоре были выполнены.
"Рамки территориальной целостности, не перекрытие нашего пути в Европу или на север - все, что было в поле зрения системы, там учтено. Единственное, что вызывает беспокойство, - это то, что эту дорогу хотят построить армянская и американская компании", - отметил Пезешкиан.
Добавим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также выразил обеспокоенность относительно "возможного присутствия американской компании" в этом проекте.
"Конечно, мы имеем собственные опасения, и любое иностранное присутствие в регионе в любой форме может иметь негативные последствия для мира и стабильности", - сказал он.
Мирное соглашение и транзитный коридор
После распада СССР, Азербайджан и Армения более 30 лет находились в состоянии войны за Нагорный Карабах. В 2020 и 2023 годах Баку вернул под свой контроль регион и освободил свои территории, которые в начале 1990-х были захвачены армянами при содействии России.
8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписали мирное соглашение между странами.
Оно называется "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" и предусматривает создание транзитной дороги через Зангезурский коридор, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.
Президент США Дональд Трамп выступил посредником в этом соглашении. Управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с вероятностью продления.
Однако советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что Зангезурский коридор станет не "воротами для наемников Трампа, а их кладбищем".
Он назвал коридор "политическим заговором" и добавил, что Тегеран всегда был против Зангезурского коридора, поскольку он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана в регион.
Более подробно о том, как Трамп вытесняет российского диктатора Владимира Путина с Кавказа - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.